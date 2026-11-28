La vittoria contro il Torino proietta la squadra di Gattuso nella storia della Serie A. Un dato sui precedenti autorizza il popolo biancoceleste a sognare in grande

La vittoria per 2-1 sul campo del Torino assume un significato che va ben oltre i tre punti conquistati dalla Lazio. La squadra di Gennaro Gattuso è arrivata a quota 35 dopo appena tredici giornate di campionato, mantenendo intatta la propria imbattibilità. Un rendimento eccezionale non soltanto se rapportato alla storia del club biancoceleste, ma anche a quella dell’intera Serie A. Per comprendere la portata di quanto stanno facendo Zaccagni e compagni, infatti, è sufficiente allargare il confronto a tutti i campionati disputati dall’introduzione dei tre punti per vittoria.

Lazio nella storia della Serie A: prima dei biancocelesti soltanto Juventus e Napoli

Da quando una vittoria vale tre punti, ovvero dalla stagione 1994/95, soltanto Juventus e Napoli erano riuscite a raggiungere quota 35 nelle prime tredici partite di campionato. Da questa sera a loro si aggiunge anche la Lazio di Gattuso.

Undici vittorie e due pareggi, appena quattro punti lasciati per strada sui 39 complessivamente a disposizione. Numeri difficili persino da immaginare alla vigilia di una stagione cominciata con il blocco del mercato estivo e con parecchi interrogativi sulla competitività della rosa.

Fa ancora più impressione pensare che la Lazio abbia mantenuto questo ritmo anche nelle ultime settimane, quando Gattuso ha dovuto rinunciare a diversi titolari. A Torino mancava anche Kenneth Taylor, probabilmente uno dei giocatori più difficili da sostituire per caratteristiche tecniche. Eppure sono arrivati altri tre punti.

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Lazio, il precedente che fa sognare: cinque delle ultime sei squadre hanno vinto lo scudetto

C’è poi un altro dato destinato inevitabilmente ad alimentare le discussioni tra i tifosi biancocelesti. Cinque delle ultime sei squadre capaci di raggiungere questo bottino nelle prime tredici giornate hanno successivamente conquistato lo scudetto.

L’unica eccezione è rappresentata dal Napoli di Maurizio Sarri della stagione 2017/18, che chiuse il campionato con ben 91 punti senza riuscire a interrompere il dominio della Juventus.

Un precedente che racconta bene quanto possa essere complicato vincere uno scudetto anche disputando una stagione straordinaria. Allo stesso tempo, però, restituisce la dimensione del campionato che sta facendo la Lazio. Non si arriva a 35 punti in tredici giornate semplicemente attraversando un buon periodo di forma.

Ultimissime Lazio LIVE: la vittoria contro il Torino e le parole di Gattuso nel post-partita!

Lazio, a Gattuso mancano soltanto cinque punti per raggiungere il primo obiettivo stagionale

Nelle ultime settimane Gattuso ha continuato a parlare dei famosi 40 punti, senza lasciarsi trascinare dall’entusiasmo della piazza. Adesso ne mancano soltanto cinque, con ancora sei giornate da disputare prima della conclusione del girone d’andata.

Il tecnico calabrese, nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro il Torino, ha ricordato come alla vigilia del campionato qualcuno considerasse addirittura la Lazio una candidata alla retrocessione. A distanza di pochi mesi, quella stessa squadra viene accostata statisticamente ad alcune delle migliori formazioni della storia recente del calcio italiano.

Parlare oggi di scudetto non significa necessariamente indicare la Lazio come favorita per il titolo. Significa, piuttosto, riconoscere ai biancocelesti il diritto di essere considerati parte della discussione.

Del resto, se 35 punti in tredici giornate rappresentavano un rendimento da scudetto quando a conquistarli erano Juventus e Napoli, non si comprende perché il discorso debba essere diverso soltanto perché stavolta a riuscirci è stata la Lazio.