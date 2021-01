Inzaghi: «Caicedo importantissimo. Mercato? Abbiamo un ds bravissimo»

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto dopo la gara contro il Parma. Ecco le sue parole nel post partita

VOCE – «Ho ancora qualche problemino ma va meglio dell’altra volta (ride, ndr). Contento di aver vinto e di non aver preso gol, abbiamo approcciato bene al match, abbiamo meritato, rischiando solo in un’occasione nel primo tempo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita ma il risultato ci dà fiducia e autostima».

CAICEDO – «Merita tutto, io penso abbia sempre avuto un ruolo importantissimo con noi, si fa volere bene da tutti, compagni in primis, sta finalizzando, vogliamo che rimanga con noi».

PERCORSO – «Quest’anno meno bene degli altri? Io penso che abbiamo avuto un girone di Champions con tante vicissitudini e sapevamo avremmo lasciato per strada qualche punto, nelle tre gare precedenti con Milan, Genoa e Benevento avremmo meritato di più. È normale che col doppio impegno qualcosa abbiamo perso, stanno avendo tutte un ritmo incredibile, ma la mia voce e la squadra dimostrano che non dobbiamo mollare niente. Non penso proprio che la squadra abbia mollato».

LUIS ALBERTO – «Cosa mi ha detto? Era un pochettino stanco, veniva da tre gare ad altissimo livello, contro la Fiorentina aveva dato tantissimo in termini di quantità e velocità, non ce la faceva più».

MERCATO – «Fortunatamente abbiamo un ds bravissimo, il mio augurio è quello di poter giocare al completo, oggi avevamo a casa Fares, Lulic e Correa».



PUNTI – «Tutte le partite sono difficili, siamo stati bravi a sbloccare la partita ed a gestirla. Per quanto riguarda il campionato sappiamo di dover continuare a fare bene, visto che ci manca qualche punto a causa dell’impegno in Champions League».

CAMPIONATO – «Mancano 21 partite alla fine, c’è ancora tempo per rimontare. Queste due vittorie di fila ci danno autostima e fiducia per il derby di venerdì. Mercato? Nel post lockdown non ho mai avuto la rosa al completo, spero di recuperare tutti il prima possibile per avere più scelte».



APPROCCIO – «I ragazzi hanno approcciato bene la partita, forse avrebbero dovuto essere più cattivi in zona gol. Era una partita-trappola, dopo aver sbloccato la partita abbiamo gestito bene la vittoria. Abbiamo onorato il 121° compleanno del club, volevamo dare seguito alla vittoria contro la Fiorentina».

ROMA – «Questo successo ci regala autostima e fiducia per il futuro, a partire dal derby di venerdì. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi, cercheremo di prepararlo al meglio. Mentalmente ci arriviamo bene, sappiamo che troveremo una squadra in salute e quanto è importante questa partita per tutti noi».