Lazio, Inzaghi: «Ragazzi splendidi, bravo Lazzari. Ora serve determinazione»

La Lazio vince il derby della Capitale, schiacciando la Roma per 3-0. Le parole di mister Inzaghi al termine del match

Una notte magica per la Lazio che vince il derby della Capitale per 3-0. Novanta minuti giocati in modo intenso e perfetto, come chiesto da mister Inzaghi. Il tecnico, al termine del match, ha commentato così questa bella vittoria ai microfoni di Sky Sport:

«Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, corsa e determinazione. I ragazzi sono stati splendidi, lo avevo già notato in settimana e sapevo avrebbero dato tanto. La vittoria ci dà soddisfazione. I tifosi venuti oggi a Formello ci hanno aiutato. Abbiamo lasciato dei punti anche per il Covid, le assenze e i tanti impegni ravvicinati. La squadra ha avuto un approccio perfetto, soffrendo tutti insieme. Anche oggi avevo alcune assenze. Lazzari è stato bravissimo, ha fatto le ultime due partite al meglio nonostante contro la Fiorentina avesse avuto dei problemi fisici. La classifica? Ora siamo alla terza vittoria di fila, ma serve sempre questa determinazione. Il calcio dopo il Covid è cambiato, spero di poter fare sempre le rotazioni necessarie per cambiare questi giocatori che, in 5 anni, mi hanno dato tantissime soddisfazioni».