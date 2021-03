Inzaghi chiede uno sforzo alla difesa. La Lazio subisce troppi gol

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport il dato che preoccupa Inzaghi. La difesa della Lazio subisce troppo, il tecnico chiede attenzione

Di questo passo, la conquista della Champions League resterà un miraggio. La Lazio insegue il gruppo di testa, ambisce, brama il quarto posto, ma la difesa è un rebus. Troppi 37 gol subiti finora in campionato in 26 giornate, record in negativo dell’era Lotito eguagliato (2008/2009).

Il Corriere dello Sport va nei dettagli. I biancocelesti lo scorso anno erano stati a tratti impenetrabili, la seconda miglior difesa dietro l’Inter e davanti alla Juventus, ma quest’anno il trend è pericolosamente cambiato. Anno dopo anno Inzaghi ha lavorato alla voce gol subiti (dai 51 della sua prima stagione, ai 42 dell’ultima), ma nella stagione corrente si rischia nuovamente di sfondare quota 50. Inzaghi chiede di più alla sua retroguardia, già con l’Udinese serve invertire la rotta.