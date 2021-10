Infortunio Zaccagni, l’ex Verona rischia un mese di stop

Per la Lazio l’infortunio di Zaccagni è una vera e propria tegola. Ma ecco i possibili tempi di recupero dell’ex Verona

L‘infortunio di Zaccagni per la Lazio è stato un vero e proprio fulmine e ciel sereno. L’ex Verona aveva infatti appena recuperato da un problema alla coscia sinistra, ma ora è di nuovo ai box per una distorsione al ginocchio.

Un vero e proprio grattacapo per Maurizio Sarri, che dovrà fare a meno di un giocatore importante in un periodo comunque delicato e fitto di impegni. E, come spiegato da La Repubblica, i tempi di recupero potrebbe non esser brevissimi. E questo perché il 26enne potrebbe rientrare tra un mese e quindi dopo la prossima sosta per le Nazionali. Insomma, con tutta probabilità il classe ’95 tornerà a disposizione in Lazio-Juventus del 20 novembre.