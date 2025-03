Infortunio Retegui: c'è lesione, le condizioni

In queste ultime ore sono emerse delle novità importanti riguardo l’infortunio di Mateo Retegui, che ha evidenziato una lesione

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta, dato che in queste ore sono state rese note le reali condizioni fisiche di Mateo Retegui, che ha evidenziato una lesione di primo grado dell’adduttore lungo destro.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante sarà costretto a restare fermo per almeno 15 giorni, con la gara contro la Fiorentina al rientro dalla sosta che è in forte rischio. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per la sua presenza nella sfida contro la Lazio.