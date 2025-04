Infortunio Nuno Tavares, il portoghese lascia il campo dopo appena 20 minuti di gioco: uscita dal campo in lacrime – FOTO

Infortunio Nuno Tavares, lacrime e grande sofferenza per l’esterno portoghese: le ultime sull’uscita dal campo dell’ex Arsenal

Riprende la partita con il primo tempo supplementare della sfida di UEFA Europa League tra Lazio e Bodo Glimt ma, qualcosa è andato storto. Si tratta di Nuno Tavers, appena rientrato dall’infortunio e subentrato nel corso del secondo tempo per mettere in mezzo il cross del decisivo 2-0 su calcio d’angolo.

L’esterno portoghese ha dovuto tuttavia lasciare il campo per via di un dolore. Sembra quindi che l’infortunio Nuno Tavares non lo abbia superato del tutto e potrebbe aver compromesso definitivamente questo finale di stagione. Si attendono quindi ulteriori novità dall’Olimpico, ma le lacrime del giocatore all’uscita del rettangolo di gioco preannunciano un finale difficile e sofferto per l’ex gunner.