Immobile indica la strada: «Lavoro, lavoro e ancora lavoro» – FOTO

Dopo il pareggio di ieri contro il Cagliari, Immobile indica la strada: questo il suo pensiero sui social network

Nemmeno a dirlo, anche ieri è stato uno dei grandi protagonisti, realizzando il gol del momentaneo 1-0 e avvicinandosi ancor di più a Piola. Ma, da capitano e da leader, Immobile non può che indicare la strada dopo il pari casalingo contro il Cagliari.

«Non c’è tempo per guardare indietro. Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Questo è il nostro modo per crescere e migliorare», questo il post dell’attaccante biancoceleste. Insomma, in casa Lazio c’è ancora tanto da lavorare.