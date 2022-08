Immobile, la Samp ti porta bene: i numeri con i blucerchiati

Ciro Immobile cerca il gol dopo due turni a secco. E i suoi numeri con la Sampdoria sono davvero più che positivi

Infatti, come riportato da Il Messaggero, assieme ai rivali cittadini del Genoa, i doriani, con 15 gol. sono la sua vittima preferita. Insomma, l’avversario migliori per rilanciarsi e per far ripartire la rincorsa al titolo da capoccanoniere. Perché il numero 17 della Lazio non può certo essere sazio.