Grassadonia Lazio Women: «Siamo alla prima esperienza e con una squadra giovane: abbiamo un programma importante in corso»

Le parole di Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women, prima del calcio d’inizio del quarto di Coppa Italia contro la Juve

Gianluca Grassadonia ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio Women Juve, quarto di finale d’andata di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

COPPA ITALIA – «È un traguardo importante, siamo una neopromossa e devo essere sincero la mia squadra ha sbagliato solo la partita di sabato col Sassuolo. Mancano 13 punti, 4 rigori sbagliati che erano anche decisivi. È una squadra alla prima esperienza in Serie A con tanti giovani, ma affrontiamo una buona squadra navigata e esperta che ha fatto anche un buon mercato ma ce la vogliamo giocare con tutti».

OBIETTIVI – «La società ha investito tanto lo scorso anno e lo ha fatto anche ora. C’è un programma importante in corso, vogliamo riportare la Lazio in alto. Vogliamo riaccendere il motore e ripartire, il campionato è lungo ma serve una reazione anche mentale».

COSA VI MANCA – «Ci mancano i gol e a volte anche un po’ di malizia. La partita con la Juve, sia all’andata sia al ritorno, è stata tosta da digerire. La squadra ha creato tanto, ma manchiamo in alcune circostanze. È dovuto al fatto che siamo una squadra giovane in un campionato che non perdona. Questa sera ce la vogliamo giocare essendo aggressivi, loro hanno motori importanti ma la Lazio deve fare la sua partita a prescindere».

SCONFITTA CON IL SASSUOLO – «Brucia tanto perché purtroppo siamo rimasti ancora alle vacanze, venivamo dalla vittoria col Milan che dava fiducia. Siamo mancati in maniera clamorosa, c’è stata una lunga discussione con la squadra potevamo mancare tecnicamente ma non mentalmente. Dobbiamo ripartire da lì, oggi mi interessa che la squadra reagisca da un punto di vista mentale».