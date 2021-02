Giacomelli ritrova la Lazio. L’ultima volta non era andata benissimo…

L’ultimo incontro tra la Lazio e Giacomelli risale al dicembre 2017, in occasione della sconfitta per 3-1 contro il Torino tra le polemiche

Era l’11 dicembre 2017 e si giocava allo Stadio Olimpico. La Lazio perse un match che classifica alla mano, alla fine del campionato, si rivelò fatale poichè i biancocelesti fallirono la qualificazione in Champions. Il 3-1 contro il Torino fu macchiato da un errore clamoroso di Giacomelli, dal quale scaturirono non poche polemiche.

Tutto nacque da un fallo di mano di Iago Falque in area di rigore granata, non ravvisato da Giacomelli. Sugli sviluppi dell’azione, Immobile e Burdisso ebbero uno screzio, in seguito al quale l’attaccante biancoceleste fu espulso dopo il consulto del VAR. Una doppia beffa atroce per la Lazio, che si vede negare un rigore solare e dovette giocare in 10 il resto dalla gara, terminata poi sul 3-1.