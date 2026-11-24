Gustavo Ghezzi, operatore di mercato, ha speso parole al miele per la Lazio guidata da Gattuso, pur non conoscendo il tecnico
La Lazio continua a stupire per il rendimento mostrato in questo avvio di stagione. Ai microfoni di TMW, l’operatore di mercato Gustavo Ghezzi ha analizzato il lavoro di Gennaro Gattuso, soffermandosi sulla personalità del tecnico e sulle possibilità della squadra biancoceleste di mantenersi ai vertici.
Lazio, Ghezzi promuove il lavoro di Gattuso
«Non conosco personalmente Gattuso, ma mi sembra una persona seria e corretta. Quando può lavorare senza pressioni riesce a trasmettere le proprie idee e a imporre il suo modo di vedere il calcio».
Lazio, lo spirito del gruppo convince Ghezzi
«La Lazio ha trovato una propria identità e uno spirito preciso. Questo può aiutarla molto anche nei momenti più complicati della stagione».
Lazio, Ghezzi non esclude il grande traguardo
«Secondo me può arrivare fino in fondo. Nel lungo periodo potrebbe pesare la disponibilità dei giocatori, ma speriamo che la squadra possa evitare problemi e mantenere questo rendimento».
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