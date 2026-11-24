Rientro pesante per mister Gattuso: Zaccagni in gruppo! Ora il capitano punta alla trasferta di Torino: le ultime news da Formello

Una notizia attesa da giorni ridà entusiasmo all’ambiente biancoceleste in vista della trasferta piemontese di sabato 28 novembre alle ore 18:00, quando la Lazio affronterà il Torino nella 13ª giornata di Serie A.

Come riportato dagli aggiornamenti arrivati dal centro sportivo di Formello, Mattia Zaccagni è infatti tornato ad allenarsi regolarmente insieme al resto dei compagni, candidandosi così per essere regolarmente convocabile per Torino-Lazio. Un recupero di peso per il capitano, che però apre anche un intrigante dilemma tecnico sulle scelte offensive di Gennaro Gattuso.

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Il rientro di Mattia Zaccagni nella Lazio verso Torino-Lazio

Il ritorno in gruppo di Mattia Zaccagni rappresenta un segnale incoraggiante per tutta la Lazio e per la dirigenza, che ritrovano sul campo il leader tecnico ed emotivo dello spogliatoio.

Aver riabbracciato il capitano negli allenamenti collettivi consente a Gennaro Gattuso di aumentare il ventaglio di soluzioni in vista di Torino-Lazio, potendo contare su esperienza, qualità nell’uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri. Resta da valutare soltanto il minutaggio migliore dopo il percorso di rientro.

Il dilemma di Gennaro Gattuso per Torino-Lazio

Il nodo principale sul tavolo di Gennaro Gattuso in vista di Torino-Lazio riguarda l’equilibrio del reparto avanzato. Da un lato c’è la tentazione di dare continuità al tridente composto da Tijjani Noslin, Andrea Pinamonti e Gustav Isaksen, protagonisti di una prova convincente nella recente sfida contro il Lecce.

Dall’altro c’è la possibilità di inserire subito dal primo minuto Mattia Zaccagni, assumendosi qualche margine di rischio sul piano della tenuta atletica. Una scelta che il tecnico scioglierà soltanto nelle ultime sedute sul campo.

Le mosse della Lazio sul campo verso il Torino

Con l’avvicinarsi del match, la Lazio lavora per farsi trovare pronta contro un Torino sempre intenso nei duelli fisici e nel ritmo. Qualunque sia la decisione iniziale tra la conferma di Tijjani Noslin, Andrea Pinamonti e Gustav Isaksen o il rilancio immediato di Mattia Zaccagni, Gennaro Gattuso potrà comunque contare su un attacco ricco di opzioni e soluzioni a gara in corso!