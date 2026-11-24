Torino Lazio, il rebus della difesa: Doekhi contro Diogo Leite, chi si prende la maglia? E’ ballottaggio serrato: le novità da Formello

A pochi giorni dalla trasferta di sabato 28 novembre alle ore 18:00, valida per la 13ª giornata di Serie A, il cantiere tattico della Lazio entra nel vivo soprattutto nella linea arretrata. Come emergono dalle ultime indicazioni provenienti dal centro sportivo biancoceleste, se sul fronte offensivo regala ottimismo il ritorno in gruppo di Mattia Zaccagni, l’attenzione principale di Gennaro Gattuso si concentra ora sulla composizione della difesa in vista del match col Torino.

Il nodo centrale riguarda infatti il ballottaggio tra Doekhi e Diogo Leite, mentre sul centrosinistra è pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto Oliver Provstgaard, con Romano Floriani Mussolini e Alfonso Pedraza indirizzati verso le corsie laterali.

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Il ballottaggio tra Doekhi e Diogo Leite in Torino-Lazio

Il principale punto interrogativo ruota attorno alla scelta del partner difensivo centrale, dove i ragazzi si contendono un posto da titolare fino all’ultima seduta sul campo. Da una parte la fisicità e l’impatto nei duelli aerei di Doekhi, dall’altra la pulizia nell’impostazione e l’anticipo di Diogo Leite

Due profili complementari che permettono a Gennaro Gattuso di calibrare la linea in base alle caratteristiche offensive del Torino. Per la dirigenza e lo staff tecnico si tratta di una competizione interna preziosa per tenere alta la soglia d’attenzione.

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Il ritorno di Oliver Provstgaard e le fasce in Torino-Lazio

Accanto al duello centrale, l’altra certezza che prende forma verso Torino-Lazio è il rientro di Oliver Provstgaard sul centrosinistra, pronto a riprendersi la propria posizione nella retroguardia della Lazio. Sulle corsie esterne, invece, la strada appare tracciata con Romano Floriani Mussolini e Alfonso Pedraza nel ruolo di terzini, chiamati a garantire spinta, ampiezza e copertura preventiva sulle ripartenze granata.