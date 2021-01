Genoa Lazio, gli ex della gara sono tutti protagonisti di…vittorie storiche nei derby della Capitale!

Genoa Lazio, gli ex della gara sono tutti protagonisti di…vittorie storiche nei derby!

La sfida tra Genoa e Lazio opporrà tanti calciatori che hanno giocato con entrambe le maglie. Oltre a Badelj e al tecnico Ballardini – di cui nei precedenti articoli – nella rosa del Genoa figura Federico Marchetti, che oltre ad aver disputato decine di derby con la casacca della Lazio, è stato decisivo nella famosa traversa di Totti al 73′ nel derby di Coppa Italia del 2013, deciso da Senad Lulic. L’estremo difensore di Bassano del Grappa dovrebbe partire dalla panchina, con Perin titolare domenica. Discorso simile per Goran Pandev, protagonista importante delle stracittadine: in particolare il macedone sbloccò il derby dell’aprile 2009, terminato poi 4-2 per le aquile con le reti di Zarate, Lichtsteiner e Kolarov, quando il serbo ancora vestiva la maglia della prima squadra della Capitale. Impossibile non parlare di Valon Behrami, oggi in forza al Genoa ma che il 19 marzo 2008 firmò una delle vittorie più belle nei derby dell’ultimo trentennio, segnando nel recupero la rete del definitivo 3-2 per la Lazio. Nell’elenco va compreso anche Danilo Cataldi, che ha vestito la casacca del Grifone nella stagione 2012/2013, e che con la Lazio si è tolto una soddisfazione incredibile siglando il gol del 3-0 al minuto 89 del 2 marzo 2019.