Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della tredicesima giornata contro il Torino di Ignazio Abate

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 13a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Torino. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Noi pensiamo solo alla partita di oggi, non abbiamo tempo per guardare la classifica. Ora arrivano partite complicate, oggi ci sarà da soffrire, il Torino ci può mettere in difficoltà. Dobbiamo andare forte e rispettare tutti gli avversari. Dele-Bashiru meritava qualcosa in più per come si allena e gioca quanto entra, è diverso da Taylor, lui vede cose che altri non vedono. Dele ha grande esplosività, partita ideale per lui, ma per me non deve dimostrare nulla a nessuno. Abate? Mi fa impressione parlarne perché è stato mio compagno e mio calciatore, sto invecchiando. Sono orgoglioso, da giovane l’ho preso sotto la mia ala. Noi di quel Milan penso che abbiamo lasciato qualcosa. Oggi ci abbracceremo forte, ma non ci siamo sentiti prima di oggi, sono scaramantico. Ignazio non ho bisogno di sentirlo, lui è una di quelle persone che porto sempre nel mio cuore».

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