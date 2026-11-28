Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato nel pre partita del match della tredicesima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato nel pre partita del match valido per la 13a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Possiamo difendere a 3 o a 4, ormai il calcio è dinamico, il modulo è una cosa banale di cui parlare. Dobbiamo mettere in difficoltà la Lazio. Oggi sentiamo una grande responsabilità data la grande storia di questa società, ora però dobbiamo pensare a questa partita. Gattuso? In me c’è tanto di Rino, per me è stato un punto di riferimento per il carattere e tanto altro ancora, da giovane mi ha fatto crescere. L’ho avuto da allenatore e ora incontrarlo a questi livelli è strano».

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