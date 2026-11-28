Pietro Comuzzo, difensore del Torino, ha parlato nel pre partita del match della tredicesima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Pietro Comuzzo, centrale del Torino, ha parlato nel pre partita del match valido per la 13a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Ci siamo chiesti il perché della mancata tenuta, è una questione di dettagli e di quando la concentrazione cala: dobbiamo aggiustare queste cose. La Lazio è una squadra forte, sono primi per un motivo. Simeone? Saremo noi a doverlo aiutare, giocando di squadra potremmo fare bene oggi».

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