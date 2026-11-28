Romano Floriani Mussolini, esterno della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della tredicesima giornata contro il Torino di Ignazio Abate

Romano Floriani Mussolini, difensore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 13a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Torino. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Il nostro segreto è il lavoro, ci teniamo e ce lo trasmette il mister. Sarà una bella partita contro attaccanti forti sugli esterni. Unione? E’ la nostra forza come ha detto il mister, siamo tanto uniti e tutti si sentono partecipi. Ci fa tanto piacere che sia tornato Zaccagni».

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