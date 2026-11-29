Gennaro Gattuso ha toccato diversi temi dopo la partita vinta allo stadio Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ignazio Abate

La Lazio continua a stupire e la vittoria conquistata sul campo del Torino rappresenta un ulteriore segnale della crescita della formazione biancoceleste. Al termine della sfida dell’Olimpico Grande Torino, Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, manifestando grande soddisfazione per l’atteggiamento dei suoi giocatori.

Il tecnico ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sull’importanza delle seconde linee, sulla mentalità del gruppo e sulle prossime sfide. Particolarmente interessante anche il passaggio relativo al ritorno dei tifosi allo stadio Olimpico.

«Sono orgoglioso, oggi venire qui e andare con tre giocatori offensivi fino alla fine a fare pressione, accettare l’uno contro uno e giocare sulle seconde palle, significa che bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Sono orgoglioso e mi riempie di orgoglio una prestazione così. Sappiamo che abbiamo sofferto e potevamo chiuderla prima, che potevamo pareggiarla, ma anche se avessimo pareggiato avrei detto le stesse cose ora. Siamo stati squadra coraggiosa, con voglia di correre e stare in campo, di giocare in entrambe le fasi con la stessa mentalità e la stessa voglia. E per un allenatore è importante».

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Gattuso sottolinea l’importanza delle seconde linee

RENDIMENTO DI CHI GIOCA MENO – «Il rendimento di chi gioca meno è un dato di fatto. Oltre a Dele-Bashiru e Pedraza bisogna parlare anche di Gudmundsson, che viene da un infortunio e ci ha dato una grande mano come Rovella. Anche Lazzari e Cancellieri. Pinamonti è vero che ha sbagliato due gol ma si è trovato al posto giusto dandoci una grandissima mano. È merito loro, ci sta che un giocatore quando non gioca sta col musino, ma è gente che lavora durante la settimana in maniera forte ed è giusto poi dargli la possibilità di far parlare il campo».

MENTALITÀ E PROSSIMI IMPEGNI – «In questo momento la verità è che la squadra si sforza, tiene il campo e ci mette grandissimo impegno, voglia e mentalità. È una squadra che palleggia bene, va sui riferimenti bene. Si sta comportando bene. Il mio sogno è continuare così, poi ci sta che vinceremo qualche partita in meno ma è una squadra che al momento per come tiene il campo e sta bene insieme è già incredibile. Sappiamo bene chi siamo, ora pensiamo all’Atalanta. La cosa che più mi preoccupa al momento, ed era un sogno che i giocatori sono riusciti ad avverare, è che giocheremo ora due partite con 50-60.000 persone allo stadio. È una cosa che temo perché è nuova, sono curioso anche io. Ora pensiamo all’Atalanta, poi so che il derby per i tifosi è importantissimo ma vale tre punti, gli stessi che abbiamo conquistato oggi. In palio ci sono sempre quelli».

Gattuso non vuole parlare ancora di obiettivi e classifica

«Ora concentriamoci, riposiamoci e pensiamo all’Atalanta. Poi nella settimana del derby vedremo. Anche se dovesse succedere qualcosa il nostro percorso non cambia. Dobbiamo vivere alla giornata, sapevamo da dove siamo partiti: ci troviamo là in quel momento per caso, nessuno di noi ci credeva ma stiamo dimostrando in campo che siamo vivi, una squadra tosta, che si fa rispettare e sta facendo cose fatte bene. Vedremo dove arriveremo. Questo discorso dovrà essere fatto quando mancheranno sette-otto giornate alla fine, ora è troppo prematuro. La verità è che noi vinciamo ma anche le altre squadre in alto al momento vincono. Se guardiamo la classifica siamo tutti là, nessuno ha preso il volo e nessuno sta facendo meno degli altri, parla la classifica».