Lazio, Gustav Isaksen protagonista contro il Torino: il significato religioso della sua esultanza e il precedente che ha fatto discutere in Germania

Non soltanto il gol del raddoppio, ma anche un’esultanza dal significato particolare. Gustav Isaksen è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio sul campo del Torino, contribuendo a consolidare il primato solitario in classifica della formazione allenata da Gennaro Gattuso. A catturare l’attenzione, tuttavia, è stato soprattutto il gesto del danese dopo aver trovato la via della rete.

Isaksen segna e festeggia con un gesto particolare

Al 44° minuto della sfida dell’Olimpico Grande Torino, l’esterno danese ha sfruttato un assist di Mattia Zaccagni, superando il portiere avversario con un preciso diagonale. Una rete importante nell’economia della partita, seguita da un’esultanza tutt’altro che convenzionale.

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Isaksen si è infatti inginocchiato sul terreno di gioco, mimando il gesto di togliersi una corona dal capo per poi deporla a terra. Una celebrazione riconducibile alla simbologia cristiana, attraverso la quale si intende riconoscere in Gesù Cristo l’unico Re, attribuendogli la gloria dei propri successi terreni.

L’esultanza di Isaksen e il precedente di Felix Nmecha

Come riportato da La Voce del Patriota, questa particolare celebrazione è associata anche a Ballers in God, comunità che riunisce calciatori di fede cristiana. Un gesto già portato all’attenzione internazionale da Felix Nmecha, centrocampista del Borussia Dortmund.

In Germania l’esultanza aveva suscitato delle controversie, con la rappresentanza ufficiale dei tifosi del club tedesco che aveva contestato la vicinanza del calciatore ad ambienti accusati di omofobia e transfobia. Lo stesso Nmecha era intervenuto attraverso i propri canali social per chiarire le intenzioni della sua celebrazione, spiegando di voler rendere omaggio a Gesù e ribadendo l’importanza dell’amore e del rispetto verso tutti.

Lazio, Isaksen tra fede e calcio: il significato della corona

La vicenda tedesca aveva coinvolto anche Jürgen Klopp, intervenuto sulla questione riconoscendo la sincerità delle spiegazioni fornite da Nmecha e annunciando che il giocatore non avrebbe ripetuto quella celebrazione.

Nel caso di Isaksen, tuttavia, non risultano dal materiale riportato dichiarazioni dirette del calciatore sulle motivazioni della sua esultanza, né elementi che consentano di associarlo alle controversie riguardanti il centrocampista tedesco.

Resta la particolarità di un gesto dalla forte simbologia religiosa, attraverso il quale il numero 18 della Lazio ha celebrato una rete pesantissima per il cammino dei biancocelesti in campionato.