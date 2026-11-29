Lazio, Fabio Capello analizza la vittoria dei biancocelesti contro il Torino: le parole sulla crescita della squadra di Gattuso e sulle qualità di Mandas

La Lazio continua a correre in vetta alla classifica di Serie A e il successo conquistato sul campo del Torino ha attirato l’attenzione anche di Fabio Capello. L’ex allenatore, attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il rendimento della formazione capitolina, soffermandosi sulla qualità del gioco espresso, sulla capacità di soffrire nei momenti di difficoltà e sul contributo di Christos Mandas. L’ex tecnico ha inoltre evidenziato un cambiamento nella mentalità del calcio italiano.

Secondo Capello, le prestazioni offerte dalle squadre impegnate nel sabato di Serie A testimoniano un’evoluzione positiva del movimento calcistico italiano, sempre più orientato verso un gioco verticale e propositivo.

«Lì davanti si corre e, finalmente, il nostro calcio si sta europeizzando. Il sabato di Serie A ci ha regalato tre partite divertenti, partendo dal Frosinone, passando da Torino-Lazio e arrivando fino alla grande vittoria dell’Inter. La cosa più bella che ho visto in queste partite è che non si è giocato a perdere tempo: per fortuna si sta giocando a calcio, con la palla in avanti, pressando e correndo. Finalmente stiamo cambiando il nostro modo di giocare a calcio, perché non abbiamo più quella maniera di tenere la palla giocandola spesso indietro, ma giochiamo in avanti».

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Capello impressionato dallo spirito della squadra di Gattuso

Particolarmente significative le considerazioni dell’ex allenatore sulla capacità dei biancocelesti di gestire le difficoltà incontrate all’Olimpico Grande Torino. Capello ha sottolineato lo spirito di sacrificio degli uomini di Gattuso, riservando un elogio speciale anche a Mandas per la sua partecipazione alla costruzione del gioco.

«Lazio e Inter vanno in avanti, il Frosinone non ne parliamo. In un sabato di calcio “europeizzato”, abbiamo prima visto una Lazio che ha dimostrato la sua qualità, contro un Toro che ha avuto le sue occasioni: entrambi i portieri hanno mantenuto l’equilibrio a lungo e, dopo aver subìto il gol del 2-1, la squadra di Gattuso ha anche saputo soffrire, oltre che creare azioni pericolose: poche volte l’avevamo vista così ed è merito del Torino, che ha giocato una buona partita. La Lazio ha dimostrato di essere squadra, di avere uno spirito importante e giocatori che si sanno sacrificare tutti quanti assieme. In più, senza dubbio, ha la qualità per fare dei gol come quelli di ieri. Inoltre, ha un portiere — Mandas — che gioca come il libero di una volta: partecipa tantissimo alla costruzione, si smarca come fosse un difensore. Insomma, sa rendersi utile davvero».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sulla squadra di Gattuso

Il rendimento della Lazio e dell’Inter impone alle altre pretendenti alle prime posizioni di mantenere un ritmo elevato. L’ex allenatore ha quindi spostato l’attenzione sugli impegni di Roma e Juventus, chiamate a rispondere ai successi delle rivali.

«Oggi si aspetta la risposta della Roma, contro il Monza, perché Lazio e Inter continuano a correre e, se si rallenta, poi diventa difficile recuperare per chiunque. Attenzione anche a Como-Juventus, perché è una partita importantissima. Il Como deve riconfermarsi in tutto quello che sta facendo di buono in questa stagione, mentre la Juve deve ribadire di aver ritrovato un certo equilibrio, a livello di gol e di gioco di squadra. Serve una conferma in una partita importante, soprattutto fuori in casa. E visto che il Como non ha mai perso in casa, è una prova veramente difficile, un test per vedere se la Juve, che ultimamente sta facendo qualche risultato in più, è tornata davvero anche lei a essere squadra».