Petar Sucic commenta il duello a distanza con la Lazio: il centrocampista nerazzurro non si lascia condizionare dal rendimento dei biancocelesti

La corsa ai vertici della classifica di Serie A entra sempre più nel vivo e il rendimento della Lazio continua a rappresentare uno dei principali temi di discussione del campionato. La formazione allenata da Gennaro Gattuso sta dimostrando di poter competere con le grandi del calcio italiano, mantenendo alta l’attenzione delle dirette concorrenti.

Al termine della vittoria dell’Inter contro il Genoa, il centrocampista nerazzurro Petar Sucic è intervenuto in zona mista, soffermandosi anche sulla squadra biancoceleste e sulla lotta per il vertice della classifica. Il centrocampista croato ha voluto sottolineare come la formazione nerazzurra sia concentrata esclusivamente sul proprio percorso, senza lasciarsi condizionare dai risultati ottenuti dalla squadra capitolina. Queste le sue dichiarazioni:

«La Lazio non ci mette pressione, noi guardiamo a noi stessi. Dobbiamo vincere tutte le partite, facciamo di gara in gara e quando la stagione finirà vedremo dove saremo».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sulla squadra di Gattuso

Sucic e il duello con la Lazio: la risposta dei nerazzurri

Le parole di Sucic testimoniano la volontà dell’Inter di affrontare la stagione senza farsi influenzare dall’andamento delle rivali. Il centrocampista preferisce concentrarsi sui singoli impegni, rimandando qualsiasi valutazione definitiva al termine del campionato.

La Lazio, dal canto suo, ha tutte le intenzioni di continuare a coltivare le proprie ambizioni. Il percorso intrapreso sotto la guida di Gattuso ha alimentato l’entusiasmo dell’ambiente biancoceleste, chiamato ora a confrontarsi con le crescenti aspettative legate ai risultati ottenuti.

La posizione espressa dal centrocampista nerazzurro aggiunge un ulteriore elemento al confronto a distanza tra le due formazioni. La gestione della pressione, la continuità dei risultati e la capacità di affrontare gli impegni più complicati saranno aspetti determinanti nel prosieguo della stagione.