Pagelle Torino Lazio – I nostri voti ai calciatori biancocelesti scesi in campo oggi alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino

Questi i nostri voti ai calciatori biancocelesti scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico in Torino-Lazio. Queste le pagelle:

MANDAS 7 – Ottimo su Simeone, attento nelle uscite. Un’altra grande prova.

FLORIANI 6 – Si fa vedere meno del solito in fase offensiva, ma risponde presente. LAZZARI SV

DOEKHI 7 – Prima uno, poi l’altro, controlla bene gli attaccanti del Torino.

PROVSTGAARD 8 – Segna, difende, imposta, attacca, lo trovi dietro, in mezzo, sulla fascia. Super Oliver!

PEDRAZA 6,5 – A differenza di altre volte è sembrato solida sulla fascia sinistra.

DELE BASHIRU 6,5 – Il nigeriano porta a casa una prova più che sufficiente. ROVELLA 6 – Entra bene nel match.

BELAHYANE 7 – Ormai non fa più notizia.

FRATTESI 7 – Quando non segna salva i gol. Semplicemente insostituibile.

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ISAKSEN 7 – Gli si chiedeva continuità e quest’anno la sta dando. Fa sembrare banale un gol che non lo è affatto. CANCELLIERI SV

NOSLIN 6 – Il solito grande lavoro del 14 nella doppia fase. Potrebbe gestire meglio una palla ad inizio ripresa dove preferisce fare da solo. PINAMONTI 5 – Dà una mano in difesa sui piazzati. Però spreca due grandi occasioni che potevano regalare un finale più tranquillo

ZACCAGNI 7,5 – Un doppio assist da applausi per il Capitano. Il secondo per Isaksen è da numero 10. GUDMUNDSSON 6,5 – Era mancato, ottimo ingresso in campo.

GATTUSO 8 – Vince anche senza Taylor! La sua Lazio non si ferma. Solo applausi per il mister.