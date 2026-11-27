Lazio, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, soffermandosi sulla classifica e sulla corsa al vertice

La Lazio vuole continuare a stupire e confermarsi protagonista assoluta del campionato di Serie A 2026-2027. Alla vigilia della trasferta contro il Torino, valida per la tredicesima giornata, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa dal Training Center di Formello.

Il tecnico biancoceleste si è soffermato sulla situazione di classifica, invitando tutto l’ambiente a mantenere alta la concentrazione. Nonostante lo straordinario rendimento della sua squadra, l’allenatore non vuole lasciarsi condizionare dall’entusiasmo legato al primato.

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Gattuso non vuole guardare troppo la classifica: le dichiarazioni

L’allenatore della Lazio ha sottolineato quanto sia importante ragionare partita dopo partita, facendo anche un riferimento a Massimiliano Allegri e alla sua capacità di interpretare l’andamento del campionato.

«Primato? Spero di starci più a lungo possibile. È riduttivo parlare oggi di classifica. Max Allegri è il numero uno, fa i conti…io sono meno bravo e vivo alla giornata. So solo che domani andremo a fare una partita difficile. Stiamo tutti lì. Non puoi sbagliare. La guardo (la classifica, ndr), ma siamo tutti lì. Secondo me è riduttivo oggi parlare di classifica. Siamo lì con la Roma, per entrambe le tifoserie è incredibile, ma ora dobbiamo pensare a fare risultati e a muovere la classifica. Non possiamo accontentarci perché stanno tutti andando forte».

Lazio, Gattuso e il riferimento alla Roma: la Capitale sogna in grande

Tra i passaggi più significativi dell’intervento del tecnico biancoceleste figura quello relativo alla contemporanea presenza di Lazio e Roma nelle zone nobili della classifica. Una situazione che alimenta inevitabilmente l’entusiasmo delle due tifoserie e accresce l’attesa verso il prossimo derby della Capitale.

Gattuso, tuttavia, preferisce concentrarsi sul presente. La volontà dell’allenatore è quella di evitare che le prospettive future possano rappresentare una distrazione per i suoi giocatori, chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti.

La prossima tappa del cammino della Lazio sarà rappresentata dalla trasferta sul campo del Torino di Ignazio Abate. Un appuntamento che Gattuso considera particolarmente insidioso e che richiederà la massima attenzione da parte dei suoi uomini. Il messaggio lanciato dall’allenatore attraverso la conferenza stampa è chiaro: la Lazio deve continuare a coltivare le proprie ambizioni attraverso i risultati, senza lasciarsi trascinare dai discorsi sulla lotta Scudetto.