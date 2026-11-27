Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene ad un giorno dalla partita in programma contro il Torino di Ignazio Abate

Gennaro Gattuso oggi dalle 12:30 prende la parola dal Training Center di Formello verso la gara dell’Olimpico Grande Torino. Il tecnico della Lazio interviene in conferenza stampa verso la partita della 13a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Torino di Ignazio Abate. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

INFORTUNATI – «Prima di cominciare. Parlo degli infortunati. Taylor non sarà nella partita, ha avuto un problema contro il Lecce. Nel secondo tempo ha avuto un problemino. Ha un po’ di edema. Lo valuteremo lunedì.Noslin e Zaccagni stanno bene».

RITORNO ALLO STADIO DEL TIFO ORGANIZZATO – «Motivo di orgoglio. ma complimenti per chi c’è stato in casa fino ad oggi. Il tifo organizzato è una componente fondamentale. Bisogna ringrarli. È una componete importante. Dobbiamo essere bravi noi con le prestazione con il nostro atteggiamento. Sognavo dal primo giorno di vedere un Olimpico con 40-50mila persone. Adesso pensiamo a domani. Sarà una partita molto impegnativa. loro sanno cosa devono fare: quando partono, lo fanno forte. Sarà da battagliare domani».

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