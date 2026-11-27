Daniele Chiffi dirigerà la sfida tra Torino e Lazio della tredicesima giornata di Serie A: il bilancio storico del fischietto padovano con i biancocelesti

Sarà Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, a dirigere la sfida tra Torino e Lazio, in programma sabato 28 novembre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un direttore di gara che conosce piuttosto bene la formazione capitolina e con il quale i biancocelesti possono vantare un bilancio complessivamente positivo.

Quello in Piemonte rappresenterà il sedicesimo incrocio tra il fischietto veneto e la società capitolina. Particolarmente interessanti sono anche i numeri relativi alla gestione disciplinare e ai calci di rigore.

Tutti i numeri dei precedenti con Chiffi

Sono 15 i precedenti della Lazio con Chiffi, con un bilancio di 10 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, considerando anche il successo ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna. La percentuale di vittorie si attesta dunque al 66,7%, mentre quella delle sconfitte al 20% e quella dei pareggi al 13,3%. I capitolini hanno ottenuto un risultato positivo nell’80% degli incontri.

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Lazio, il bilancio con Chiffi tra rigori e cartellini

Per quanto riguarda la gestione disciplinare Chiffi ha estratto complessivamente 30 cartellini gialli e 2 cartellini rossi diretti nei confronti dei calciatori biancocelesti, senza espulsioni per doppia ammonizione. La media è dunque di due ammonizioni a partita. Positivo anche il bilancio relativo ai calci di rigore: sono 8 quelli complessivamente assegnati nelle partite della Lazio, di cui 5 a favore e 3 contro.

Tutti i risultati delle partite arbitrate da Chiffi

Il primo precedente risale al 7 febbraio 2019, quando la Lazio superò l’Empoli per 1-0. Nella stessa stagione arrivò la sconfitta interna per 1-2 contro il Chievo Verona, mentre nell’annata successiva i biancocelesti superarono il Sassuolo per 2-1 e la Sampdoria per 5-1.

Particolarmente positivo il bilancio della stagione 2020/21, caratterizzata da quattro successi in altrettante partite: 4-3 contro il Torino, 2-1 contro lo Spezia, 3-1 contro l’Atalanta e 1-0 contro l’Hellas Verona. Successivamente sono arrivate le sconfitte contro il Milan per 2-0 nel settembre 2021 e contro l’Inter per 6-0 nel dicembre 2024. A seguire, il successo per 1-0 contro l’Atalanta e il pareggio per 2-2 contro l’Inter.

Nella passata stagione, invece, sono arrivati il pareggio per 0-0 contro il Lecce, il successo ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia e la vittoria per 2-1 contro la Cremonese.

Chiffi ha già diretto una sfida contro il Torino

Esiste anche un precedente specifico tra le due formazioni con Daniele Chiffi alla direzione arbitrale. Risale al 1° novembre 2020, quando la Lazio si impose per 4-3 in Piemonte.

Per quanto riguarda i granata, il bilancio con il direttore di gara padovano è decisamente meno positivo: 12 precedenti, 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, con una percentuale di successi del 25%. L’ultimo incrocio tra Chiffi e la Lazio risale invece al 4 maggio 2026, in occasione della vittoria esterna contro la Cremonese.