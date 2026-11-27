Infortunio Nuno Tavares, l’esterno della Lazio aumenta i carichi di lavoro a Formello: lunedì giornata importante per il recupero del portoghese

Arrivano indicazioni incoraggianti dall’infermeria della Lazio. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sulle condizioni dei giocatori attualmente indisponibili, soffermandosi anche sul percorso di recupero di Nuno Tavares.

L’esterno portoghese, alle prese con uno stiramento di primo grado, sta compiendo progressi significativi e potrebbe presto avvicinarsi al rientro. Il tecnico biancoceleste ha fornito un aggiornamento importante sul lavoro che il classe 2000 sta svolgendo presso il Training Center di Formello.

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Arrivano segnali positivi da Formello

Il terzino della Lazio sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro, rispettando il programma di recupero predisposto dallo staff biancoceleste. La volontà è quella di accompagnare il giocatore verso il ritorno in campo senza correre rischi inutili, soprattutto considerando i precedenti problemi muscolari del portoghese.

Gattuso ha confermato che nella giornata di lunedì verranno introdotti anche i cambi di direzione. Un passaggio importante per comprendere come risponderà il calciatore alle nuove sollecitazioni e valutare i successivi sviluppi del percorso riabilitativo.

Nuno Tavares, lunedì può essere una giornata decisiva

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La gestione dell’esterno continuerà a essere improntata alla prudenza. La possibilità di recuperare un giocatore capace di garantire accelerazioni, profondità e imprevedibilità sulla corsia mancina rappresenterebbe una risorsa preziosa per Gattuso, soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato.

La giornata di lunedì 30 novembre rappresenterà dunque una tappa significativa per Nuno Tavares. Le risposte che arriveranno dal campo consentiranno allo staff tecnico e medico della Lazio di avere un quadro più preciso della situazione.

Obiettivo derby ma resta uno spiraglio per l’Atalanta

Il grande obiettivo del portoghese rimane quello di recuperare in tempo per il derby contro la Roma, in programma il prossimo 13 dicembre. Tuttavia, non è da escludere completamente la possibilità di rivederlo tra i convocati già in occasione della precedente sfida contro l’Atalanta.

Molto dipenderà dalle sensazioni del calciatore e dall’evoluzione del lavoro atletico nei prossimi giorni. Al momento non ci sono certezze sulle tempistiche del rientro, ma le indicazioni fornite da Gattuso autorizzano un cauto ottimismo. La Lazio aspetta il suo esterno, con la consapevolezza che recuperarlo pienamente sarà più importante che anticiparne il ritorno.