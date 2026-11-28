Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro il Torino

Gennaor Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 13° giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Torino. Le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

CINISMO E SOFFERENZA – «Perché deve dare fastidio la Lazio? C’è gente che studia e vede il calcio, noi viviamo alla giornata. Dobbiamo essere bravi a restare là, è difficile ma andiamo avanti. Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. La sofferenza ci sta, contro il Torino non è mai facile. Abbiamo avuto tante occasioni, la sofferenza ci sta. Simeone ha fatto tanti gol contro la Lazio, Zapata è un altro giocatore fisico, ma il nostro segreto sono la mentalità e la voglia. Non dobbiamo giocare con il braccino, sono orgoglioso ed è merito dei ragazzi».

CLASSIFICA – «Mi baso su ciò che vedo in settimana, questa squadra va forte e ha picchi in tantissimi giocatori. So come lavoriamo, ieri avevo detto che non ero preoccupato nonostante le assenze. Non ci siamo snaturati: avevo il dubbio di far giocare Diogo, ma da quel lato si chiude le giocate. Abbiamo fatto questa scelta, vediamo come lavoriamo e non dobbiamo snaturarci. Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo. Quando arriveranno momenti negativi, potrei modificare qualcosa. Ma se diamo questi segnali, e anche oggi tutti i subentrati hanno dato una mano, è una cosa importante».

MENTALITÀ E MIGLIORAMENTI – «Non mi sembra corretto parlare di punti deboli… Noi siamo questi, tante gare le abbiamo dominate come con Milan e Monza che potevano finire con tanti gol di scarto e poi nei secondi tempi ci siamo impappinati. I miglioramenti si vedono e mi rendono orgoglioso, sappiamo cosa vogliamo e al primo evento negativo non usciamo dal campo. Su questo siamo cresciuti. Noi geniali? No, è mentalità: saper stare in certe zone dove non eravamo abituati, sfruttare le nostre armi con i giocatori veloci e che si sacrificano, la bravura nel ribaltare l’azione».

CRESCITA – «Ho esordito in questa conferenza dicendo che non abbiamo arretrato, non è cambiato nulla e abbiamo tenuto botta. Non siamo snaturati anche se avevano più fisicità di noi, siamo stati bravi».

MANDAS – «È così, nessuno dice che l’anno scorso Mandas lascia la Lazio e va al Bournemouth e fa zero minuti. È rimasto là e ha fatto poco, quest’estate sapete cosa ho fatto: l’ho voluto a tutti i costi, era giusto che avesse tranquillità e che nessuno al primo errore gli mettesse pressione come poteva essere un portiere di grande affidabilità come Provedel. Dopo la Coppa Italia c’era qualche dubbio, ma ha umiltà e doti incredibili. Lavora come un mulo, non si ferma mai ed è curioso. Quando hai voglia e curiosità, diventa tutto più facile. È tra i più forti della A, il merito è suo».

LEGGI ANCHE: LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO