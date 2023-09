Felipe Anderson, statistica clamorosa: con la Juve per sfatare quel dato

Felipe Anderson partirà titolare anche contro la Juve: l’esterno brasiliano deve sfatare un clamoroso tabù legato ai bianconeri

Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara di sabato pomeriggio tra Juve e Lazio sarà l’occasione giusta per permettere a Felipe Anderson di sfatare un clamoroso tabù.

I bianconeri sono la squadra più incontrata dall’ex Porto in carriera (16 volte): Pipe non è mai riuscito però a realizzare gol o assist. Un dato curioso se si pensa che Pipe ha realizzato 7 reti all’Inter con un assist, 3 reti e 4 assist contro la Roma e un gol contro il Milan. Anche con il Napoli le reti sono zero a fronte però di 5 assist. A Torino il brasiliano cerca la svolta.