Felipe Anderson, numeri da urlo: Sarri ha il suo vice Immobile

Felipe Anderson ha finalmente trovato la giusta continuità in zona gol: Sarri ha finalmente il proprio vice Immobile

Felipe Anderson è ripartito alla grande in questo inizio di 2023. L’infortunio di Ciro Immobile lo ha riportato al centro dell’attacco della Lazio e il brasiliano ha ripagato Sarri con 3 gol nelle ultime tre sfide tra campionato e Coppa Italia.

L’ex West Ham e Porto ha trovato finalmente quella maturazione tattica e quella concretezza che gli sono spesso mancate in carriera. Il numero 7 ha dimostrato di aver imparato da Immobile che negli ultimi mesi gli ha fornito tantissimi consigli su movimenti e posizioni in campo. Sarri può sorridere: in attesa del mercato, il tecnico ha trovato il suo vice Ciro.