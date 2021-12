Felipe Anderson si ricarica:«Keep working» – FOTO

Felipe Anderson cerca di ritrovarsi e di tornare finalmente brillante: ecco il suo ultimo post sui social network

Non è certo un momento brillante quello che sta vivendo nelle ultime settimane Felipe Anderson. Il brasiliano pare essersi smarrito e non esser più quello di inizio stagione.

Il brasiliano cerca un modo per ricaricare le pile e, come dimostrato sui social, continua ad allenarsi e a prepararsi in vista delle prossime sfide.

«Keep working», questo il messaggio scritto da Pipe e scelto per accompagnare l’immagine.