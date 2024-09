Esordio Castellanos Argentina, Scaloni: «Daremo più MINUTAGGIO se accadrà questa cosa...»

Esordio Castellanos Argentina, le parole del ct Scaloni sulla possibilità di dare maggiore minutaggio a tutti i giocatori convocati

Esordio felice per Castellanos con la sua Argentina. L’attaccante della Lazio è subentrato nel netto 3-0 sul Cile che lascia ben sperare Scaloni per il raggiungimento della qualificazione anticipata. Nel caso in cui dovesse accadere, il ct ha aperto alla possibilità di dare maggior minutaggio a chi, solitamente, gioca di meno:

«Raggiungere anticipatamente la qualificazione? Spero che accada il prima possibile e, se così sarà, il nostro pensiero andrà ai giocatori che devono giocare di più. Chiaramente se scenderanno in campo se lo saranno meritato. Oggi non possiamo cambiare cinque o sei giocatori da un giorno all’altro, però penso che, siccome ci vediamo pochissimo, quando ci vediamo vogliamo che tutti si sentano connessi e uniti. Daremo sicuramente minutaggio anche agli altri se dovessimo qualificarci prima. Sono dell’idea che quando verrà loro data l’opportunità faranno bene».