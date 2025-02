Esonero Pecchia: chi il successore? Ci sono due ex Lazio tra i candidati

Esonero Pecchia, la società emiliana alla ricerca di un sostituto dopo la decisione di separare le strade dopo la sconfitta con la Roma: anche due ex Lazio tra i nomi

Manca solo l’ufficialità all’esonero di Fabio Pecchia dal Parma: come riportato da Sky Sport ci sono vari nomi in lizza per prendere il suo posto sulla panchina dei ducali e tra questi ci sono anche due ex Lazio.

Tra i nomi infatti ci sono quelli di Tudor e Ballardini, entrambi vecchie conoscenze dei biancocelesti, ma no solo: anche Chivu e Pirlo sarebbero tra i nomi sondati dagli emiliani