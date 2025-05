Espulsione Colombo, follia durante Empoli Lazio! Due gialli in quattro minuti per il centravanti dei toscani

Espulsione Colombo, arriva il rosso dopo il contrasto aereo con Gigot: doppio giallo in 4 minuti per il centravanti della squadra di D’Aversa

Espulsione Colombo. Empoli Lazio è sul risultato di 0-1 per i biancocelesti grazie alla rete di Dia al primo minuto di gioco. L’inerzia della gara è poi stata indirizzata ulteriormente a favore dei capitolini a seguito dell’episodio avvenuto al 38° minuto.

Colombo, attaccante ex Monza ed ora in forza ai toscani, ha commesso un’ingenuità al 34° minuto subendo così la prima ammonizione. Poco dopo, al 38°, il centravanti ha provato a controllare un pallone lanciato lungo in profondità trovando però la resistenza di Gigot che è rotolato a terra dopo il contrasto. Nessun dubbio per l’arbitro che ha estratto subito il secondo giallo impedendo così anche una possibile VAR Review. Ora gli aquilotti non possono più sbagliare.