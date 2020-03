Emergenza Coronavirus, Leeds: Bielsa continua gli allenamenti

Emergenza Coronavirus, si ferma la Premier League ma non il Leeds di Bielsa: «El Loco» vuole tutti sul campo per gli allenamenti

Si ferma il calcio in Inghilterra, ma non il Leeds di Bielsa. «El Loco» non ha alcuna intenzione di far smettere i suoi giocatori: a loro è stat infatti richiesta la presenza sui campi per continuare il programma di allenamento. Una scelta, come sottolinea il Daily Mail, sicuramente non in linea col resto dei club che hanno invece accolto le restrizioni per limitare il contagio del Coronavirus.

Secondo il tabloid d’Oltremanica, i medici sono contrari alla scelta dell’allenatore argentino, ma nulla sembra fargli cambiare idea, convinto che presto si tornerà a giocare e punta ancora forte alla promozione in Premier League.