Emergenza Coronavirus, è ufficiale: sospesa anche la Premier League

Anche la Premier League si ferma. La decisione è stata comunicata a seguito delle nuove positività riscontrate al Cornavirus

Solamente ieri, in Inghilterra, è stata annunciata la decisione di mandare avanti il campionato anche a porte aperte. Una scelta, però, che è stata ben presto rivalutata: l’Emergenza Coronavirus si sta espandendo anche nella Premier League con nuovi casi di giocatori positivi al tampone.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, ecco le parole del CEO Richard Masters: «Prima di tutto, auguro a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi di guarire così come lo auguro a chiunque altro sia affetto da COVID-19. In una situazione senza precedenti, abbiamo lavorato assieme ai club, Governo, FA ed EFL e possiamo rassicurare tutti che la salute e il benessere di giocatori, staff e tifosi sono la nostra priorità».