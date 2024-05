Djuric a Sky: «Siamo soddisfatti per il punto ma per come abbiamo giocato meritavamo di più»

Djuric, l’attaccante protagonista della gara con i biancocelesti commenta cosi la partita pareggiata contro la Lazio

Ai microfoni di Sky ha parlato Djuric, protagonista assoluto del pari con la Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni analizzando a caldo il match

PAROLE – Siamo soddisfatti per il pari per come si era messa la partita, anche se per quello che abbiamo dimostrato sul campo meritavamo di più. Bella prestazione, abbiamo creato tanto. Lazio cinica, grande squadra