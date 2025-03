Diego Tavano su Mandas: «Lazio? Un grande Club. Su Provedel»

Lazio, Christos Mandas rimarrà in biancoceleste a fine anno? La risposta di Tavano, procuratore del portiere greco

Sono molte le domande che circolano sul futuro di Christos Mandas alla Lazio e ancora troppe poche risposte. A fare chiarezza sulla situazione dell’estremo difensore giunto a Roma nell’estate del 2023 dall’OFĪ Creta club di massima serie greca, è stato il procuratore del giovane portiere greco l’estremo difensore classe 2001 Diego Tavano. L’agente ha infatti rivelato alcuni retroscena del rinnovo del suo assistito ai microfoni di “Ok Calciomercato” dove ha affermato che:

SULLE ESTIMATRICI: «Christos ha molti estimatori, soprattutto in Inghilterra. Chiaramente non posso dire i nomi dei club, ma quello che posso dire è che è un giocatore che sta suscitando grande interesse a livello internazionale. Rinnovo? La Lazio è un grande club, ha un progetto ambizioso ed è la squadra che ha creduto in Mandas. Ci sembrava doveroso ed eticamente corretto continuare il rapporto con i biancocelesti e dare la possibilità al club di far crescere Christos».

SU PROVEDEL: «Mandas è un portiere giovane ma già grande di testa, sa che da Provedel può solo imparare ed è quello che sta facendo. Lui pensa solo ad allenarsi bene e a sfruttare le chance che il mister gli dà e gli darà, ha grande rispetto delle gerarchie».