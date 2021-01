Derby, Marione non ci sta ed esclude la Lazio dalle prime sei

Il noto speaker radiofonico giallorosso commenta il Derby perso amaramente dalla sua Roma

Mario Corsi, meglio noto come “Marione”, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, dove ha parlato di Derby a pochi giorni dalla bruciante sconfitta. La nota voce giallorossa ha escluso la Lazio dalle pretendenti alle primissime posizioni: «Ad un certo punto ero convinto che la Roma potesse lottare per il titolo in un campionato strano. Ora dobbiamo combattere Milan, Juve e Inter. Atalanta, Napoli e Roma combattono per un solo posto».