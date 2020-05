Calciomercato Lazio, Aulas: «Secondo gli agenti Depay può partire»

Il presidente del Lione spiega secondo quali condizioni Memphis Depay potrebbe lasciare la Francia. La Lazio lo tiene d’occhio

La Lazio, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, starebbe pensando a Memphis Depay. L’affare non è uno dei più semplici, ma l’olandese sarebbe in rottura con il Lione.

A confermare ciò, sono arrivate le parole del presidente Aulas ai microfoni di Le Progrès: «Al momento non c’è nessuna novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti dicono che invece sta pensando a una partenza se non parteciperemo a qualche manifestazione europea».