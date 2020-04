Calciomercato Lazio, Depay non accetta la proposta del Lione

La stella del Lione è in scadenza nel 2021 ed al momento non ha accettato le proposte della società, la Lazio attende

Vedere Memphis Depay alla Lazio sembra non essere più così un’utopia. Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile approdo della stella olandese in biancoceleste, anche se l’intoppo più grande sembrava fosse il valore elevato del cartellino (€50mln ndr).

Ora il prezzo potrebbe non diventare un problema. Il giocatore è in scadenza nel 2021 e la società starebbe già lavorando al rinnovo di contratto anche se, come rivelato dal presidente Aulas sul canale tematico dell’OL, nessuna proposta è stata accettata al momento: «Ci lavoriamo praticamente ogni giorno. Parlo spesso con lui, lo stesso fanno Garcia e Juninho. Sono loro gli attori che, spero, ci consentiranno di chiudere questa trattativa. Gli abbiamo fatto una serie di proposte, ma non sono state accettate. Non ci fermiamo, continuiamo a discutere». Se aspettasse ancora, l’attaccante potrebbe spostare gli equilibri di una possibile trattativa.