Calciomercato Lazio, occhi puntati su Depay del Lione

Calciomercato Lazio, altro obiettivo in casa biancoceleste: occhi puntati sul gioiellino del Lione Depay

Sono molti i ragionamenti di mercato che si fanno in questo periodo in cui il calcio è fermo da ormai quasi un mese. Non si sa come finirà questa stagione ma le società pensano già a programmare la prossima. Tra i tanti nomi che circolano in orbita biancoceleste c’è anche quello di Depay.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il gioiellino del Lione piace parecchio in casa Lazio. L’unico impedimento è il costo del cartellino che si aggira attorno ai 50 milioni. Non è detto però che la crisi economica derivante dal coronavirus che ha colpito anche la Francia non possa ridurre il prezzo del giocatore.