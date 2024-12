Dele Bashiru Lazio, è suo il gol del vantaggio biancoceleste: i voti dei maggiori quotidiani sportivi

Dele Bashiru Lazio, le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi sulla prestazione di ieri sera del giocatore

Promosso in pieno per il gol e non solo. Le pagelle di Dele Bashiru date dai maggiori quotidiani sportivi dopo la gara di ieri della Lazio contro l’Atalanta, in cui il nigeriano aveva trovato la rete del provvisorio 1-0.

CORRIERE DELLO SPORT- 7: Un rimbalzo, due, poi il destro che buca Carnesecchi. Sfugge a

De Roon, sorprende alle spalle la difesa: non è il colpo del ko solo per la distrazione finale.

GAZZETTA DELLO SPORT- voto 7

MESSAGGERO- voto 7.5