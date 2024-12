Dele-Bashiru Lazio, occasione da non sprecare. Baroni gli dà fiducia: c’è una cosa che il tecnico si aspetta da lui

Dele-Bashiru Lazio, occasione da non sprecare per il centrocampista nigeriano contro il Napoli. Il retroscena su di lui

Toccherà ancora a Dele-Bashiru questa sera contro il Napoli, visto che la Lazio non potrà contare sullo squalificato Rovella a centrocampo. Baroni conferma il nigeriano dopo la buona prova di Coppa Italia, e si aspetta delle conferme da lui.

Come scrive il Corriere dello Sport, la sua è una crescita lenta ma costante. Step dopo step sta facendo vedere il suo reale valore e al Maradona arriva un’occasione da non fallire anche per il futuro.