De Canio sicuro: «Se la Lazio sarà continua potrà dire la sua per lo scudetto»

Luigi De Canio ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto in Serie A: le sue parole sulla Lazio

Luigi De Canio, ex tecnico di Genoa e Lecce tra le altre, ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto in Serie A. Le sue parole.

«L’Atalanta, come il Napoli e la Lazio, la Roma, che non sono partite per vincere lo Scudetto, in questo campionato così equilibrato possono nutrire delle speranze, a patto di avere una certa continuità. La più accreditata per il titolo tra le altre? Una tra Lazio e Atalanta»