Cucchi gongola: «Straordinaria la superiorità della Lazio nel derby, Roma annullata»

Riccardo Cucchi ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio il derby vinto nettamente venerdì sera. Queste le sue parole

Riccardo Cucchi ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio il derby dominato e vinto venerdì sera. Queste le parole del giornalista.

«Mi è sembrato di rivedere la Lazio bella dello scorso campionato. Una squadra in grado di mettere sotto chiunque, brillante, in grado di fare palleggio con molta concretezza. Una squadra straordinaria e perfetta, nella quale tutti si sono aiutati reciprocamente. La Lazio ha annullato l’avversario, è stata straordinaria la superiorità espressa. Anche tatticamente Inzaghi ha azzeccato la partita, mandando in confusione Fonseca, che non ha trovato il modo di cambiare la partita. La qualità della prestazione di tutti è stata elevatissima. Impressionante la prova di Lazzari e Luis Alberto e poi un Immobile ovunque. Lazio vicina alla perfezione»