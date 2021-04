La corsa Champions passa da Immobile: Piola nel mirino

Ciro Immobile è tornato a segnare, adesso sarà suo il compito di condurre la squadra verso la Champions League

La Lazio ha ritrovato il suo bomber. Con due reti (e mezza) Immobile è tornato a segnare e trascinare la squadra: dai suoi piedi passerà la qualificazione in Champions League nella gara contro il Napoli. Una partita che ha il sapore di spareggio. Ciro è andato sempre a segno negli ultimi 5 incroci contro i partenopei e – se dovesse riuscirci anche giovedì – stabilirebbe un nuovo record personale: fare gol allo stesso avversario per 6 gare consecutive.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha anche toccato quota 15 gol in campionato per la quinta stagione di fila: solo Higuain e Di Natale ci sono riusciti. Ma, soprattutto, è a 13 reti di distanza da Piola che a quota 159 è il capocannoniere all time della Lazio.