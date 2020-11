Coppa Italia, Udinese fuori ai supplementari: 120′ per De Paul e compagni in vista Lazio

Al termine di una gara senza emozioni in cui Udinese e Fiorentina hanno giocato a ritmi molto bassi, il turno di Coppa Italia lo passa la viola: appena entrato, nel secondo tempo supplementare la risolve in favore dei gigliati il giovane Montiel su assist di Cutrone. I bianconeri sono scesi in campo con diverse seconde linee, ma molti elementi – compreso capitan Rodrigo De Paul – sono rimasti in campo per l’intero arco della gara. Diverse occasioni per entrambe le compagini soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo scialbo. Supplementari poco indicativi, prima della rete decisiva dei toscani. Domenica alle 12.30, per i friulani c’è la Lazio all’Olimpico di Roma.