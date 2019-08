Convocati Italia, Chiellini infortunato: Mancini si affida ad Acerbi

Convocati Italia, infortunio Chiellini: il difensore della Juve dovrà stare ai box per sei mesi e il ct Mancini lo sostituisce con il laziale Acerbi

Grave infortunio per Giorgio Chiellini che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Il capitano della Juventus nei prossimi giorni sarà operato. Una brutta perdita per Sarri e per Mancini che l’aveva convocato per i prossimi impegni della Nazionale.

Francesco Acerbi sarà l’uomo che sostituirà Giorgio Chiellini nell’Italia. Roberto Mancini ha deciso di puntare sul difensore della Lazio per le prossime sfide contro l’Armenia e la Finlandia.